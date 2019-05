I-Portunus, vers un Erasmus des musiciens?

Certains comparent cette initiative à un Erasmus de la musique, mais pas pour les étudiants comme le célèbre programme d’échange européen, mais bien pour les professionnels. C’est un projet dont le monde culturel parle de plus en plus, à l’heure des élections européennes. Et pour cause, l’exportation des programmes et des concerts est indispensable dans l’économie de certains ensembles.

Un petit mot du contexte tout de même : le dernier forum du Syndicat national des entrepreneurs et des artistes, le SNES, avait lieu le 8 avril. Il était intitulé « Le spectacle et l’Europe » et il se réjouissait du fameux vote par le Parlement européen de la directive sur le droit d’auteur, tout en faisant remarquer que la directive favorise certes la protection des créateurs, mais pas la circulation de leurs œuvres, en Europe notamment.

Le projet pilote I-Portunus a été lancé dans la foulée, avant la mise en place en 2021 d’un programme plus vaste de soutien à la mobilité des artistes. I-Portunus est piloté par quatre institutions : l’Institut français, le Goethe Institut, la plateforme ukrainienne Izolyatsia et l’Académie des arts de Vilnius, en Lituanie. Une gestion très européenne vous le voyez. La version test, la version pilote d’I-Portunus est dotée d’un budget d’un million d’euros et elle ne concerne cette année que le spectacle vivant et les arts visuels.

Le projet est financé par le programme « Europe créative » de l’Union européenne. Environ 500 candidats pourraient recevoir un financement pour des séjours de trois semaines à trois mois en Europe. Les résidents de tous les pays qui participent au programme Europe Créative sont éligibles. I-Portunus je vous en parle ce matin parce que c’est une plateforme sur internet : trois fois w point i-portunus.eu.

Le prochain appel à candidatures sera lancé en septembre.