Des partitions graphiques pour les quatuors de Beethoven

Restons tout de même Outre-Rhin avec Beethoven et une jolie découverte numérique qui concerne ses seize quatuors.

Il s’agit du travail de Stephen Malinowski, qui est compositeur, mais aussi ingénieur spécialisé dans les logiciels. Et sa spécialité, c’est de créer des partitions graphiques animées et il a commencé, dans les années 2010, à travailler sur l’intégrale des quatuors de Beethoven. Un travail qu’il a achevé en octobre et que l’on peut découvrir sur un site qui s’appelle musanim.com.

Sur ce site, vous avez, pour chacun des quatuors, une vidéo avec la partition graphique, toute en courbes, formes abstraites et couleurs, très poétiques, qui ajoute vraiment quelque chose à l’écoute de la musique. Ce n’est en aucun cas un travail aléatoire, c’est au contraire tout à fait rationnel.

Pour les plus curieux, Stephen Malinowski détaille sa démarche, quatuor par quatuor, mouvement par mouvement, et explique le choix des formes en fonction des hauteurs de notes, des timbres et des nuances ; c’est tout-à-fait intéressant et surtout c’est une manière d’approcher la musique qui est tout à fait nouvelle et surprenante.