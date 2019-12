La nouvelle chaîne Youtube de Deutsch Welle

La chaîne allemande s’est lancée sur Youtube juste à temps pour le début des célébrations du 250ème anniversaire de Beethoven.

Donc beaucoup des premières vidéos mises en ligne se concentrent sur le compositeur allemand. Suzanne Gervais vous recommande les quatre épisodes du documentaire sur le chef Paavo Järvi et la Deutsche Kammerphilharmonie de Brême, pendant les répétitions des 4ème, 5ème, 6ème et 7ème symphonies.

Sur cette chaîne on trouve assez classiquement des captations donc, mais aussi des entretiens et des séries thématiques : l’une d’entre elles s’appelle Musica Maestra, c’est un beau focus sur les cheffes d’orchestre. On a aussi une chouette série de vidéos réalisées par la corniste Sarah Willis, très connectée, qui a d’ailleurs sa propre chaîne Youtube. Nous vous conseillons celle qui s’appelle « Les enfants aiment-ils Beethoven ? ».

Est-ce en allemand ?

Non, en anglais, ce qui est quand même plus accessible. Cette chaîne Youtube, déjà suivi par près de 2000 mélomanes, est en tout cas un beau coup de projecteur sur la vie musicale en Allemagne.

L’Allemagne avec ses quelques 130 orchestres professionnels, ses 10 000 musiciens permanents et ses salles : les Philharmonies de Hambourg et de Berlin, ou encore l’Opéra de Dresde pour n’en citer que trois.