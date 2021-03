« Beethoven Recomposed » : sur Deezer, Beethoven revisité par douze pianistes

L’année Beethoven a décidément encore des projets dans son sillage, et parmi eux, celui de la plateforme de streaming Deezer, qui sort ce mardi 30 mars.

La célébration du 250è anniversaire de Beethoven se prolonge avec un tout nouveau projet consacré à sa musique pour piano, piloté par le géant français du streaming Deezer, qui s’investit décidément de plus en plus dans la création musicale.

Douze titres composent cet hommage à Beethoven : douze titres, douze pianistes qui reprennent certaines des grandes pages pour piano du compositeur. On peut entendre une version personnelle de la fameuse « Sonate au Clair de lune » par le pianiste lillois Sofiane Pamart, l’un des musiciens classiques qui a été le plus écouté sur les plateformes de streaming en 2020… Sofiane Pamart est de la partie, tout comme le pianiste canadien coqueluche Chilly Gonzales qui reprend l’Andante de la Sonate n°15, le britannique Roger Eno qui propose à une version planante avec clarinette - mais pas seulement - de La Lettre à Elise, l’Australienne Belle Chen qui s’attaque au premier mouvement du quatrième concerto, la française Lise de la Salle qui donne sa version du deuxième mouvement « largo » du concerto n°3 ou encore l’Américaine Chloe Flower, diplômée de la Juilliard School de New York, qui donne un nouveau souffle, très romantique, au célèbre Adagio du Concerto n°5, « L’Empereur »…

Ce sont quelques-unes des douze reprises à découvrir dès aujourd’hui sur Deezer, reprises tantôt étonnantes, tantôt audacieuses, qui feront peut-être frémir les plus puristes, ou qui, au contraire, donneront envie de sauter à pieds joints dans l’immense répertoire de Beethoven !

C’est en tout cas une nouvelle preuve de l’intérêt de la plateforme française pour le répertoire musical classique et la création : le projet « Beethoven Recomposed » de Deezer suit de près la publication d’un rapport intitulé « Classical Revival », publié main dans la main avec le Royal Philharmonic Orchestra, rapport qui révèle que la tranche d’âge des 18-25 ans représentent plus d’un tiers (34%) de ceux qui écoutent de la musique classique à travers le monde… Une audience qui ne cesse de croître depuis le début de la pandémie mondiale.