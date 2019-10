Bibliojazz, une base de données sur le jazz

Nous aurons bientôt à disposition sur Internet une grande base de données entièrement consacrée au jazz et en français. Précisons-le, parce qu’il existe déjà un site de ce type consacré au jazz, mais il est en anglais et s’appelle jazzhistorydatabase.com.

Une base de données, c’est tout simplement une bibliothèque en ligne : vous avez des rubriques et un onglet pour faire vos recherches par style – bebop, blues, free jazz, New-Orléans, etc., par époque, par compositeur, par interprète…

Et cette première grande base de données sur le jazz made in France, qui va s’appeler BiblioJazz, est en train d’être réalisée par l’association Collegium Musicae, qui est une association de musicologues dépendant de la Sorbonne. Sur le site Bibliojazz, vous aurez près de 6000 documents entièrement consacrés au jazz et à ses ramifications musicales. Vous aurez aussi des entrées thématiques, jazz et image, jazz et danse, jazz et philosophie, jazz et anthologie, études du genre... Et en parlant d’études du genre, on espère que les femmes auront la part belle.

Insistons sur ce point, parce qu’une étude sur la place des femmes dans le milieu du jazz a été présentée le mois dernier au ministère de la Culture par un regroupement de fédérations professionnelles, dont la fédération Grands Formats et les conclusions sont franchement alarmantes : l’univers artistique du jazz est très largement masculin : 75% des élèves des classes de jazz des conservatoires sont des hommes...

Cette étude est maintenant disponible en ligne - prenez le temps d'en lire l'introduction et la conclusion, c'est très intéressant.

Espérons donc que notre future base de données, Bibliojazz, permettra entre autres de découvrir des femmes compositrices et interprètes.

La mise en ligne est prévue début 2020 !