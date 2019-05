Enregistrer le son des plantes

Des ingénieurs du son se sont mis à enregistrer le chant des plantes ...

Dans nos vies où le stress est omniprésent, tous les moyens sont bons pour se détendre. Et à ce jeu-là, les sons sont des alliés précieux. Nous avions parlé dans une précédente chronique des applications de relaxation musicale, qui surfent sur cette tendance du bien-être, eh bien ce matin nous allons parler des plantes.

Pas de panique ! Nous n'allons pas nous lancer un cours de biologie, ce qui nous intéresse ici, c’est la dimension technologique de l’expérience. Figurez-vous que les plantes sont traversées de flux énergétiques, dont certains ingénieurs du son se plaisent à retranscrire la musique, au moyen d’outils de captations très pointus. Cette sonorisation des ficus, des philodendrons ou des Yucca devient le dada d’artistes numériques et audio, l’une des plus connues est une designer sonore britannique qui s’appelle Mileece. Elle créé de la musique à l’aide d’électronique et de plantes.

Ce que nous venons d'entendre est un morceau qu’elle a composé en attachant des électrodes aux tiges et aux feuilles de différentes plantes, capables de lire les vibrations électromagnétiques provenant des plantes. La micro-tension est ensuite aspirée dans un logiciel et grâce à un algorithme, ces données sont converties en mélodies ambiantes et en fréquences harmoniques. Il y a un message écologique clair derrière cette démarche artistique, qui est aussi ambassadrice des énergies renouvelables. En plus écouter le chant des plantes aurait des effets bénéfiques pour notre santé

Si la question vous intéresse, n'hésitez-pas à aller écouter les créations de Mileece sur son site internet ou sa page Facebook et surtout j’attire votre attention sur www.plants.fm, un service de streaming 100% dédié à la musique générée par les plantes et captée grâce aux nouvelles techniques d’enregistrement : un petit bijou !