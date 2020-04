Le chœur virtuel d'Eric Whitacre

Alors que les initiatives en ligne des musiciens en confinement ne font qu'accroître de jour en jour, Suzanne Gervais nous présente le chef d'orchestre et compositeur américain Eric Whitacre, qui s'est lancé dans la création de chœurs virtuels dès les années 2010.

Parmi tout le contenu musical proposé en ligne ces dernières semaines, les vidéos de musiciens d’orchestres et de choristes jouant ou chantant ensemble, chacun chez eux, sont sans doute celles qui font le plus de buzz.

A ce titre, on peut dire que le compositeur américain Eric Whitacre a été un véritable précurseur. Avec son bronzage et sa chevelure blonde, la star de la musique contemporaine compte des dizaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il reçoit des commandes de la part des plus grandes institutions musicales, comme l’Opéra de Sydney et possède un festival à son nom à Venise. Eric Whitacre a créé, il y a une dizaine d’années, un chœur virtuel : le « Virtual choir ». En 2010, les 185 choristes issus de 12 pays que composent le Virtual choir se filment en chantant l'oeuvre Lux Aurumque. La vidéo, une fois synchronisée et montée par des ingénieurs du son, a été vue plus d’un million de fois le mois de sa sortie sur Youtube. Depuis, quatre autres pièces chorales de Whitacre ont été interprétées par des chœurs virtuels. Pour Sleep 2.0, la deuxième expérience en 2011, plus de 2000 vidéos avaient été reçues, provenant de 58 pays. Les chœurs virtuels d’Eric Whitacre sont vite devenus un phénomène mondial.

La quarantaine que nous vivons est plus que propice à un nouvel appel aux choristes. Sur ses réseaux sociaux, le compositeur vient de présenter la première page d’une nouvelle pièce pour chœur : « Sing Gently », marquant ainsi la sixième opération du Virtual choir. Tout le monde peut participer : il suffit de se rendre à l’adresse virtualchoir6.com et vous aurez toutes les informations nécessaires. Il y a fort à parier que ce nouvel opus du chœur virtuel batte, en termes de participation et d’audience, les records des cinq précédents !