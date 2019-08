L’Ina GRM lance son mooc sur la musique numérique

Un mooc, c’est un format de cours en ligne qui explose depuis quelques années, et le monde de la musique s’y est converti.

Les Correspondances, l’ensemble de Sébastien Daucet, s’y sont mis également avec une formation en ligne sur la musique française du XVIIe siècle qui devrait être en ligne le mois prochain.

Le groupe de recherches musicales Ina GRM lance aussi son mooc, en partenariat avec l’Université Paris 8, qui abrite un master de création musicale et sonore.

« La musique au-delà du numérique », c’est le titre de ce mooc qui promet de vous initier à l’histoire des musiques électroacoustiques, depuis les années cinquante à aujourd’hui. Cela pourra vous donner des repères dans cet océan qu’est la musique électronique !

Ce mooc promet aussi de vous donner les bases de la composition : enregistrement, montage et mixage. Il commencera le 5 novembre et les cours en ligne dureront jusqu’en janvier.

Mais quel succès peut-on espérer de ces formations en ligne, ultra-pointues et spécialisées ?

Au-delà des effets d’annonce, est-ce qu’ils arrivent à convaincre les internautes et quelle est la part d’amateurs et de professionnels, ou de futurs professionnels parmi les inscrits ?

Autant de questions auxquelles nous pourrons répondre d’ici quelques semaines, une fois les inscriptions à ce mooc sur la musique numérique ouvertes.