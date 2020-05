« Le Violon virtuose qui avait peur du vide » : un conte musical en feuilleton sur Facebook

Le violoncelliste Jérôme Pernoo propose sur Facebook un conte musical intitulé « Les Vacances de Monsieur Haydn »...

« Les Vacances de Monsieur Haydn », c'est d'abord un festival, dont le nom sympathique est bien connu des amoureux de musique de chambre. Il a lieu chaque septembre à La Roche Posay, en Poitou-Charentes, depuis 2009. Sa onzième édition devrait avoir lieu à la fin de l’été : on croise les doigts…

En attendant d'en savoir plus, la manifestation propose en ce moment un joli conte musical sur sa page Facebook. Décomposé en plusieurs en feuilletons, postés un jour sur deux, les spectateurs pourront accompagner les pérégrinations d'un « violon virtuose qui avait peur du vide »...

Cette aventure poétique est née de la rencontre entre un violoniste russe, Sergey Malov, le quatuor Akilone, un ensemble fidèle au festival, un jeune compositeur, Thomas N’Guyen, et un auteur, Néry Catineau. Dans cette association riche en talents, on retrouve l’esprit des projets hétéroclites du festival pilotés par Jérôme Pernoo, qui est aussi le créateur du Centre de musique de chambre de Paris, salle Cortot : faire confiance à la jeune génération des musiciens et aux pouvoirs du collectif pour imaginer des projets décalés et innovants.

Le conte narre dans l’histoire du prince Violino. Le prince s’ennuie dans son grand palais et cherche l’aventure… Drôle et accompagné par une bande sonore magnifique, chaque épisode se termine par un petit quizz. En faut-il davantage pour vous convaincre d’aller jeter une oreille ?

Ces podcasts intéresseront également les adultes. Qui a dit que les contes étaient réservés aux enfants ? Ce sera l'occasion de ré-écouter l'histoire d'Anniken, une jeune fille partie à la recherche du palais de glace où vit le troll qui a enlevé son prince bien-aimé racontée par Anne-Charlotte Rémond pendant le confinement, inspirée de la musique de Peer Gynt de Grieg... Un petit bijou à retrouver ici.

« Le Violon virtuose qui avait peur du vide », un conte musical à retrouver sur la page Facebook du festival Les Vacances de Monsieur Haydn.