« The Wellerman » où quand un chant de marin affole la toile

On prend le large dans Musique connectée avec un chant traditionnel de marins qui a conquis la planète en quelques jours, grâce au réseau social TikTok.

Réseau social adoré des 13-17 ans, TikTok permet à ses utilisateurs de filmer de très courtes pastilles vidéo, souvent en musique, et fait surgir des tendances inattendues. De jeunes chanteurs et chanteuses font ainsi couramment le buzz. Le dernier en date nous propulse en mer, au XIXe siècle, à bord d’un voilier. Il s’agit d’une vidéo de reprise d’un chant de marins, « The Wellermann », par un jeune facteur écossais, il s’appelle Nathan Evans, il a 26 ans et voici ce que cela donne.

Une reprise a cappella qui a été vue plus de 9 millions de fois et qui a eu un effet collatéral inattendu sur la popularité du groupe de folk britannique spécialiste de ce répertoire, « The Longest Johns ». Les musiciens avaient repris ce chant dans un album sorti en 2018. Leur titre est devenu, en l’espace de trois jours, l’un des plus écoutés du Royaume-Uni confiné et sur la plateforme Spotify. Un regain d’intérêt fulgurant pour les « sea shanties », ces chants de marins des XVIIIe et XIXe siècles, des mélodies pêchues et entêtantes qui étaient destinées à rythmer et à synchroniser le travail à bord du navire, selon que l’équipage devait virer au cabestan pour monter l’ancre, pomper pour évacuer l’eau de mer infiltré au cours de la traverser, haler les amarres ou carguer la grand-voile ! Plusieurs artistes se sont d’ailleurs intéressés à ce répertoire, comme le chanteur Sting qui leur a consacré tout un album en 2013.

C’est une happy end, ou plutôt le début d’une autre aventure, pour le moussaillon écossais, qui avait l’habitude de reprendre des chansons traditionnelles sur TikTok. Le jeune chanteur est devenu une star au-delà du réseau social puisqu'il vient de signer avec le label Polydor, qui appartient au groupe Universal. Il a donc quitté son poste de facteur !