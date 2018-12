C’est Noël ! Deux applications musicales pour les petits

Vous êtes très probablement en famille aujourd’hui alors j’en profite pour vous parler de deux petites et très chouettes applications destinées à… à toi, qui a moins de dix ans et qui nous écoute peut-être ce matin !

, © Eric Zorgniotti

Ce petit crabe trognon, c’est la mascotte d’une appli qui s’appelle Music crab, c’est un professeur d’éducation musicale qui l’a inventée, pour prendre l’apprentissage du solfège et, surtout, de la lecture de note, plus amusant. Et ça marche, l’appli rencontre un joli succès.

On a donc un petit crabe qui évolue sous la mer, au milieu des coquillages et le petit musicien avance progressivement, façon jeu vidéo sur dix niveaux proposés qui lui permettent de s’entraîner à repérer et à placer les notes dans différentes clés. Ce sont les vacances et on n’a pas forcément envie de faire ses exercices de solfège, mais ça vaut le coup de prendre le temps d’essayer Music Crab, l’appli est totalement gratuite et disponible sur Androïd et Iphone.

La deuxième appli s’appelle Easy Music et elle s’adresse aux enfants à partir de quatre, cinq ans.

, © EDOKI ACADEMY

Easy Music propose plusieurs parcours : avec les grenouilles, tu apprends à mémoriser une suite de notes et à la répéter. Avec la baleine tu apprends à reconnaître les différentes hauteurs de notes, bref tu éduques ton oreille. Avec le renard du apprends le rythme, à reconnaître un tempo…

Bref, voilà deux petits exemples d’appli enfantines qui peuvent compléter de façon amusante l’apprentissage du solfège et, pourquoi pas, entretenir la motivation des musiciens débutants.