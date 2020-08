Les bons outils numériques pour enseigner la musique : une formation gratuite pour les professeurs

La rentrée des classes, c’est la semaine prochaine, et la rentrée des écoles de musique et des conservatoires aussi. Une rentrée inédite dans un contexte évidemment très compliqué...

Les cours et même parfois les examens à distance ont été la norme pendant quasiment les quatre derniers mois de l’année scolaire et les cours en présentiel devraient reprendre un peu partout en France.

Passée la trêve estivale, il faut retrouver la motivation, qui a pu s’effilocher pour les élèves comme pour les professeurs et il faut, côté prof justement, continuer à garder les outils numériques sous le coude, et ça, même si tout le monde est bien content de ne plus apprendre ou enseigner derrière un écran.

Ces derniers mois ont été un chamboulement pour les enseignants et les conservatoires. Tous les pédagogues se sont posés plein de questions, légitimes, sur la meilleure utilisation possible des outils numériques.

La Confédération musicale de France (la CMF) est la plus grande association musicale de France : elle regroupe des milliers d’écoles de musique, de fanfares, de concours et de festivals.

Cette année, elle se lance dans la formation. Le premier volet est consacré, justement, aux outils numériques pour l’enseignement musical. Cette première formation est gratuite, elle s’adresse aux profs qui ont besoin de bases et de tuyaux pour, soit, enseigner à distance s’il faut, soit dégoter des outils numériques intéressant, à incorporer dans leur pédagogie et dans la vie de leur classe.

Elle aura lieu à la fois à Lyon et en visio-conférence, du 7 septembre au 11 décembre. Les inscriptions, c’est maintenant : elle est gratuite et les places sont limités, alors foncez !

Au-delà des outils à utiliser pour faire cours en période de pandémie, c’est encore le flou intersidéral sur les règles sanitaires à adopter dans les salles de classe : le ministère de la Culture devrait très bientôt publier un nouveau protocole sanitaire pour les conservatoires et écoles de musique. Un document très attendu qui va arriver vraiment in extremis : les directrices et directeurs auront tout juste quelques jours pour ajuster les conditions d’enseignement.