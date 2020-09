Le collage au service des compositrices !

"Osons l’égalité à tous les étages !" ou la place des femmes dans le secteur musical.

Si vous êtes un flâneur urbain aguerri, vous avez sans doute remarqué que des affiches aux slogans percutants se propagent, comme "Elle le quitte, il la tue" ou "ma jupe n'est pas une invitation". On les trouve souvent sur les murs des villes françaises, ou placardées par un grand mouvement de colleuses féministes, qui se mobilisent presque chaque nuit depuis plus d’un an.

L’affiche évoquée ce matin est elle-aussi résolument féministe, son but est également d’interpeller, puisqu’elle défend mordicus la place des femmes dans le secteur musical.

Cette affiche titrée « Osons l’égalité à tous les étages ! » est croquée par la dessinatrice Emma Bertin. C’est une initiative du journal La Lettre du Musicien et de Profedim, le gros syndicat professionnel des festivals et des ensembles musicaux.

Sur cette affiche il y a plusieurs dessins et plusieurs sujets, comme une petite fille qui boude la harpe et veut jouer du tuba pour souligner l'importance de laisser un libre choix d'instrument de musique dès le plus jeune âge. On y voit également une femme directrice technique ou régisseuse, un dessin au sujet de l’égalité des salaires, un autre la place des femmes aux postes de direction, aussi un autre sur l’importance de programmer les compositrices. Beaucoup de questions cruciales y sont abordées.

En 2018, les projets musicaux dirigés par des femmes ne représentaient que 22% des projets soutenus par le ministère et recevaient seulement un quart du montant total des aides déconcentrées pour la musique. Ce sont les chiffres de l’Observatoire de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication. Datant de mars dernier, l’affiche d’Emma Bertin fait peut-être figure de goutte d’eau, mais rien de tel qu’un support visuel pour incarner cette grande démarche de sensibilisation sur l'égalité femme-homme dans le secteur musical.

Pour passer à l’action, il est possible de commander cette affiche pour moins d’un euro symbolique et de la placarder généreusement dans les salles de classe des conservatoires, les coulisses, les lieux de répétition et de résidence des musiciens.