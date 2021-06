La Philharmonie de Paris lance son concours de lutherie

Le musée de la Musique et la Philharmonie de Paris lancent un tout nouveau concours de lutherie, consacré au violoncelle.

La Philharmonie de Paris et le musée de la Musique se sont rapprochés de l’Association « Talents & Violon’celles » pour organiser un nouvel événement : un concours international de lutherie consacré exclusivement au violoncelle. Il aura lieu dans quelques mois, en janvier 2022, en même temps que la Biennale de quatuor à cordes qui fêtera sa 10è édition. Voilà un moment que la Philharmonie a à cœur d’associer l’artisanat à sa Biennale. L’an dernier, le C.L.A.C., Collectif de Lutherie et d’Archèterie Contemporaines, avait pris ses quartiers à la Cité de la musique pour fabriquer un violoncelle en temps réel.

C’est le tout premier concours organisé par le Musée de la Musique et pour une édition de lancement, il y a déjà du beau monde : la violoncelliste Sol Gabetta en est la marraine, et Raphaël Merlin, violoncelliste du Quatuor Ébène, le parrain. La compétition est ouverte à deux catégories qui concourront en parallèle : celle des luthiers professionnels qui pourront présenter un violoncelle du modèle de leur choix, fabriqué il y a moins de deux ans et réalisé « dans les règles de l’art », et puis la catégorie des écoles de lutherie et de leurs élèves : toutes les écoles qui proposent une formation diplômante en lutherie peuvent concourir et faire concourir leurs étudiants.

Le violoncelle que les étudiants devront présenter sera réalisé à partir d’un instrument du musée de la Musique qui fournira la documentation à tous les candidats. Et pour cette première édition, il s’agira de réaliser une copie du violoncelle Matteo Goffriller, réalisé à Venise vers 1710 !

Ne cherchez pas encore les noms des membres du jury : ils ne seront annoncés que courant septembre. On sait en tout cas déjà que six prix seront attribués aux luthiers professionnels, que trois instruments des étudiants des écoles seront primés et que l’un d’eux, insigne honneur, rejoindra la collection de fac-similés du Musée de la musique.