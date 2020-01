Spotify mise sur les animaux de compagnie

Ce n’est pas une blague, c’est même l’une des nouvelles stratégies de la plateforme de streaming suédoise : un algorithme qui permet de proposer des playlists adaptées aux chiens, aux chats et autres animaux de compagnie…

Dans un communiqué de presse tout ce qu’il y a de plus officiel, Spotify a expliqué que l’algorithme de Pet Playlist permet désormais aux utilisateurs de générer des playlists à partir du type de leur animal de compagnie et de son caractère. Un cocker survolté pourra donc obtenir une playlist avec des morceaux entraînants, tandis qu’un chat peureux préférera sans doute des morceaux aux tempi plus lents.

Une page a été créée spécialement. L’internaute choisit entre cinq types d’animaux : chat, chien, mais aussi oiseau, hamster ou iguane. Le maître doit aussi préciser les traits de personnalité de son animal : énergique, calme, timide ou amical. Et là, Spotify génère une playlist qui est censée comblée votre animal !

Spotify va même encore plus loin dans le bien-être des animaux en proposant un podcast pour les chiens. Pas un podcast SUR les chiens, un podcast POUR les chiens, réalisé avec des spécialistes du comportement animal. A l’heure actuelle, ce podcast compte deux épisodes de cinq heures pour occuper le chien pendant l'absence de son maître. Chaque épisode commence par une heure de parole et enchaîne ensuite avec des sons agréables.