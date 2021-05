« Sing2G7 » : quand 14 000 jeunes choristes chantent pour les dirigeants du G7

Comment les enfants et les adolescents peuvent-ils faire entendre leur voix à leurs gouvernements ? Peut-être en chantant… C’est ce que leur propose le projet « Sing2G7 », qui rassemble plus de 14 000 jeunes choristes.

Dans le sillage de Greta Thunberg, l’engagement des enfants et des adolescents, s’il n’est hélas pas toujours pris au sérieux, est tout de même de plus en plus médiatisé ces dernières années. Après un an de pandémie mondiale, un beau projet musical, qui nous vient d’Angleterre, permet en ce moment à des milliers d’enfants de faire entendre leur inquiétude et leur colère.

Une chanson, des centaines de version

14 000 jeunes choristes, des milliers d’enfants d’un peu partout dans le monde, chantent ainsi une seule et même chanson, destinée aux dirigeants du monde, dont les différentes versions seront diffusées en ligne, d’ici le prochain sommet du G7, qui aura lieu en Grande-Bretagne du 11 au 13 juin.

La chanson écrite pour l’occasion s’intitule tout simplement « Gee Seven », le compositeur s’appelle Peter Hobbs, et les paroles, inspirées par les enfants du chœur de la cathédrale de Truro, petite ville des Cornouailles, ont été écrites par le parolier Tim Rice. C’est d’ailleurs ce chœur d’enfants qui a le premier enregistré la chanson, disponible depuis quinze jours sur Youtube.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Un site pour télécharger paroles et accompagnement

Et depuis, 150 chœurs d’enfants de Grande-Bretagne, et bien d’autres d’Australie, d'Afrique du Sud, d'Allemagne, du Japon, du Portugal ou encore du Vietnam, en tout, plus de 14 000 enfants du monde entier participent au projet Sing2G7 et ont décidé de travailler et d’enregistrer leur propre version. La partition, les paroles et l’accompagnement au piano sont disponibles sur un site dédié. Les chorales d’enfants sont invitées poster leurs interprétations en ligne pour faire gonfler ce chœur mondial.

Cette initiative souligne le fait que les enfants ne sont pas épargnés par l’angoisse climatique et l’anxiété générée par la crise sanitaire. Une initiative qui leur permet de se faire entendre et de participer à un projet collectif après plusieurs mois d’isolement et de repli dû au contexte sanitaire. Une initiative musicale et engagée qui veut montrer, comme le dit Greta Thunberg, que « personne n’est trop petit pour faire une différence ».