Barbara Strozzi, Antonia Bembo, Isabella Leonarda… Les compositrices baroques ont leur web-série

Isabella Leonarda, Mademoiselle Duval, Elisabeth Jacquet de la Guerre… Certains de ses noms vous disent peut-être quelque chose : ce sont pourtant des noms de compositrices baroques qui sont à l’honneur dans une web-série qui vaut le détour.

Cette web-série lancée par l’ensemble Le Concert de l’Hostel Dieu a décidé de braquer un bon coup de projecteur sur les compositrices des XVII et XVIIIe siècles.

De ses compositrices, le grand public ne connaît que quelques noms, et encore – Elisabeth Jacquet de la Guerre et Barbara Strozzi à la rigueur – les autres noms n’évoquent souvent rien du tout. Elles sont presque toutes tombées dans l’oubli, elles n’ont pas passé les mailles de l’impitoyable et patriarcal tamis de l’histoire.

Ont-elles été oubliées à cause du peu de valeur de leur production musicale ? Point du tout, si l’on en croit les épisodes de la sympathique web-série que leur consacre Le Concert de l’Hostel Dieu, que vous pouvez retrouver sur Youtube. Un épisode, une compositrice ! La série est animée par une habituée de Youtube, Mia Mandineau, de la chaîne "L’Opéra et ses zouzs".

Pas d’excuse pour ne pas aller faire un petit tour sur Youtube, à moins que la musique baroque vous file de l’urticaire. Chacun des épisodes dure deux à trois minutes, pas plus. C’est court et efficace, c’est agrémenté de petits dessins très rigolos, c’est pédagogique et on découvre du répertoire et des vies d’artistes à haut potentiel romanesque !

L'épisode préféré de Suzanne, c’est celui sur la mystérieuse Mademoiselle Duval, qui a écrit sa première musique de ballet à 18 ans.

On note que cette web-série s’inscrit dans un grand projet, ambitieux, du Concert de l’Hostel Dieu, qui s’appelle "Baroque au féminin", et qui comprend aussi des concerts de pièces de compositrices et une action de médiation culturelle plutôt originale qui rassemblent des femmes aux parcours professionnels et personnels très différents au sein d’un chœur baroque. L’objectif est de créer des liens de solidarité entre ces femmes autour de la préparation d’un projet musical commun. Cette musique ancienne, en perpétuelle redécouverte depuis les années 1980, composée par des hommes et aussi des femmes, continue de nous parler.