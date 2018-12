Une plateforme musicale pour le climat

On n’associe pas forcément musique et engagement écologique et pourtant...

Un musicien a décidé de s’engager pour le climat.

Il s’agit du compositeur Gilles Schuehmacher, qui vient de fonder un collectif baptisé « Action musique climat ».

L’idée, c’est de rassembler les initiatives de musiciens inquiets, c’est le moins qu’on puisse dire, face à l’avenir de notre planète et qui désirent agir. Pour cela, ils ont créé un site internet, www.actionmusiqueclimat.com.

Sur la page d’accueil, on tombe sur l’appel pour une prise de parole musicale, que chaque musicien est invité à signer.

Nous, musiciens, avons à cœur de défendre la beauté dans ses multiples incarnations, avant tout sonores.

De Janequin à Messiaen en passant par Vivaldi, Beethoven, Debussy, Villa-Lobos et des centaines d’autres, notre art est imprégné d’un dialogue avec la beauté de la nature, cette nature que nous faisons disparaître chaque jour un peu plus, et nous avec. Nous, musiciens, ne pouvons plus jouer les Quatre Saisons, la Symphonie Pastorale ou La Mer comme si de rien n’était.

A notre tour, après tant d’autres scientifiques et artistes, prenons la parole et appelons à l’action individuelle et collective, chacun dans et selon son environnement.