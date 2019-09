Une start-up dévoile un nouvel instrument en s'inspirant des Ondes Martenot

Aujourd'hui Suzanne Gervais nous présente un instrument numérique inventé par la start-up Expressiv E. Elle l'a découvert la semaine dernière, durant la « Paris Design Week ».

Cet instrument s’appelle « Touché » et pour comprendre de quoi il s’agit, il faut savoir que ses inventeurs avaient fait leur sujet de mémoire sur l’Onde Martenot. L’Onde Martenot qui est considéré comme l’un des premiers instruments de musique électronique. De la main droite, on joue les notes sur un clavier lambda, et de la main gauche, on contrôle la sortie du son grâce à une touche d’expression musicale en forme de pédale, de la taille de la main. Par une pression plus ou moins forte, on obtient toutes les variations d’intensité, du pianissimo au fortissimo, un geste sec sur la touche produit un son percuté. En fait, le principe est un peu celui de l’archet d’un instrument à cordes.

La subtilité de cette touche de l’Onde Martenot réside dans un petit secret.

Cette touche était posée sur un petit sac de sable ou de cristaux, pour un touché le plus subtil possible avec une palette de nuances et d’effets quasiment infini. J’entre dans ces détails car cette start-up est partie de cette idée pour créer son instrument avec cet appui si particulier, propre à l’Onde Martenot.

Une touche en légère suspension que l'on caresse, frotte, tapote, sur laquelle on fait vibrer ses doigts… La start-up a, entre autres, reproduit les différents sons du violon. En tant que violoniste, Suzanne Gervais l'a testé. Suivant les mouvements des doigts que l'on fait sur cette touche électronique, on peut produire du vibrato, des pizzicati, du staccato… Il faut prendre le coup de main, mais c’est assez bluffant.

L’idée est d’apporter dans la musique électronique le rapport charnel que l'on peut avoir avec un instrument, qui est souvent laissé de côté dans la musique électronique.

Si cet instrument vous intéresse, bonne nouvelle, sur la chaîne Youtube d’Expressiv E, vous avez des dizaines de tutoriels pour découvrir l’instrument et apprendre à l’utiliser.