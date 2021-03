A Cuba, quatre chanteuses à la conquête des Etats-Unis

Les Vocal Vidas sont sans doute le quatuor vocal féminin le plus célèbre de Cuba. Deux réalisateurs consacrent un documentaire à leur première tournée américaine, en 2017. Un film à découvrir en ligne.

Elles chantent a cappella, en claquant des doigts, avec éventuellement une ou deux percussions dans les mains et leur énergie est communicative, c’est peu de le dire : Anita, Liette, Annia et Maryoris, deux sopranos et deux contralto, forment depuis 2012 les Vocal Vidas, le quatuor vocal féminin le plus célèbre de Cuba ! Elles participent en ce moment à un festival de cinéma : le « South by Southwest festival », qui a lieu chaque année, en mars, à Austin, Texas, aux Etats-Unis. Cette année, c’est en ligne que tout se passe. Les Vocal Vidas donneront vendredi 19 mars un concert en visioconférence mais avant ça, dès mercredi 17 mars, on pourra découvrir, en avant-première et en libre accès, le très beau documentaire qui leur est consacré : il s’appelle « Soy Cubana », qui veut dire je suis cubaine.

Ce documentaire est le prolongement d’un court-métrage du même nom, sorti en 2016, qui racontait le parcours des quatre musiciennes : leur formation musicale à Cuba, où le régime soutient les musiciens les plus prometteurs en leur octroyant un logement et un salaire mensuel, puis leur vie quotidienne à Santiago de Cuba, berceau de la musique afro-cubaine, avec la pénurie de certains produits, les coupures d’internet et d’électricité, les répétitions, le choix de leur répertoire... Ce court-métrage, réalisé par Jeremy Ungar et Ivaylo Getov, avait été littéralement auréolé de prix.

Et dans la suite, dans le long-métrage qui sera présenté en ligne, on retrouve Maryoris, Anita, Annia et Liette un an plus tard, en 2017, alors qu’elles cherchent à réaliser leur rêve : se produire aux Etats-Unis. Petit spoiler : elles vont y arriver, mais on le sait dès le début. Ce qui est intéressant, ce sont les problèmes auxquelles quatre artistes cubaines en tournée aux Etats-Unis, face à l’administration Trump et en pleine période de tension entre les deux pays, vont être confrontées. C’est assurément un récit fort, à ne pas manquer, sur l’impact des décisions politiques et des relations géopolitiques sur la vie quotidienne des musiciens et musiciennes… Un sujet plus que jamais d’actualité.

