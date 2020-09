Une première en Grande-Bretagne : l’Orchestre de l’âge des Lumières emménage dans une école

Né en 1986 en Grande Bretagne, the Orchestra of the Age of Enlightenment est une phalange jouant sur instruments d'époque qui investit une école de Londres.

The Orchestra of the Age of Enlightenment est l’Orchestre de l’âge des Lumières. Née sous l'impulsion de chefs tels que Simon Rattle ou William Christie, cette formation propose des orchestres en résidence dans une école. Basée à Londres, ses musiciens viennent tout juste de déménager pupitres et partitions dans un nouveau lieu de résidence. Précédemment, ils étaient localisés à Southbank Center, au bord de la Tamise, mais depuis la semaine dernière, les musiciens répètent dans un collège du très arty et populaire quartier de Camden, au nord de la ville de London.

Londres est une métropole onéreuse où il n'est pas simple de trouver des locaux de répétition, qui plus est avec une acoustique adaptée aux instruments anciens. Il faut savoir que la question de logement se pose également aux orchestres et ensembles, à Paris.

A Londres, l’Orchestre a signé pour une résidence de cinq ans à la Acland Burgley School. Les musiciens ont également la chance de répéter dans une grande salle de réunion possédant une belle acoustique, ce qui est une grande chance.

Les orchestres s'invitent dans les écoles à Londres

La moitié des élèves bénéficient d’une bourse scolaire car ils viennent d’un foyer à faible revenu. La rentrée a beau être masquée, ils peuvent tout de même assister aux répétitions et les musiciens ont déjà plusieurs projets avec les classes, notamment des vidéos. Les musiciens de cet orchestre jouent déjà le jeu de la transmission sur le terrain numérique. Ils ont signé sur Youtube une série de vidéo très intéressante où ils présentent leurs instruments tels le théorbe, le contrebasson, le violoncelle baroque. Leur site internet est d'ailleurs très vivant : https://oae.co.uk/

Cette initiative d'installer un orchestre dans une école en Grande Bretagne est une première. En revanche, en Allemagne un projet similaire a déjà été lancé à Brême en 2015 avec la Deutsche Kammerphilharmonie, qui avait emménagé dans une école des quartiers défavorisés. Grace à cela, les élèves ont prouvé qu'ils étaient capable d'obtenir de meilleurs résultats scolaires et leur bien-être s'en est fait ressentir et améliorer. Espérons que Londres bénéficient des mêmes bienfaits. Encourageons et soutenons les résidences d’artistes en milieu scolaire !