Une encyclopédie en ligne des arts du cirque

Vous, moi et Nino Rota, nous allons au cirque, mais sur internet, car une encyclopédie numérique des arts du cirque vient d’être mise en ligne par la BNF et le Cnac.

Le Cnac, ce n’est pas cette délicieuse saucisse alsacienne, mais bien le sigle du Centre national des arts du cirque.

L’adresse de ce fonds, qui intéressera sans aucun doute les circassiens et plus généralement les fanas d’histoire et de spectacle vivant, c’est cirque-cnac.bnf.fr. C’est une vraie mine d'or ! Vous trouvez quatre rubriques : acrobaties, jonglerie et magie, clowns et dressage.

Voilà qui titille l’imagination ! Je vous recommande le dossier sur l’histoire du funambulisme. On découvre par exemple l’histoire du funambule français, Charles Blondin, véritable star au XIXème siècle, qui avait traversé les chutes du Niagara sur une corde tendue en 1859… Dans la rubrique dressage, l’histoire des premiers dresseurs de tigres et de lion est intéressante également, d’autant que cette discipline est, heureusement, quasiment révolue dans le cirque contemporain.

Au-delà des anecdotes souvent savoureuses, on découvre surtout l’histoire de ces métiers du cirque avec beaucoup d’images d’archives.

L’encyclopédie recèle aussi plusieurs centaines de vidéos qui nous montrent que les arts du cirque sont encore bien vivants et audacieux ! Certains artistes circassiens n’hésitent d’ailleurs pas à s’associer à des musiciens, comme la compagnie Circa qui a collaboré avec le quatuor Debussy !

Et puis la musique de cirque, c’est toute une histoire : Suzanne Gervais recommande donc aux esprits curieux de prendre une heure pour se plonger dans cette encyclopédie numérique des arts du cirque avec une petite playlist sur-mesure : Nino Rota, Leon Cavallo, Darius Milhaud, Henri Sauguet, Luciano Berio... Ils sont nombreux les compositeurs à avoir été inspiré par la piste aux étoiles !