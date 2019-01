L'appli David Bowie

David Bowie, disparu le 10 janvier 2016

Pour célébrer les trois ans de la disparition de l’auteur de Let’s dance et de _Space Oddity_, Suzanne Gervais vous présente une application qui vient tout juste d’être lancée : une appli consacrée bien sûr à l’œuvre de Bowie.

à lire aussi article Philip Glass complète sa trilogie dédiée à David Bowie

Une application pour smartphone

Vous vous souvenez peut-être que la Philharmonie avait consacré une grande rétrospective à Bowie en 2015.

Cette exposition, qui avait rencontré un succès tonitruant à Londres avant d’arriver à Paris, connaît une seconde vie sous la forme d’une appli pour smartphone, qui est sortie la semaine dernière en grandes pompes.

L’appli s’appelle « David Bowie Is » et permet d’accéder à ces centaines de costumes, de vidéos, de manuscrits etc. etc. L’exposition apparaît sur l’écran de votre smartphone sous forme de salles miniatures à explorer.

Réalité augmentée

Quand on ouvre l’appli, on retrouve un petit peu le principe de la réalité augmentée : on peut manipuler les objets et les observer autant de temps qu’on le souhaite sur notre écran, en zoomant, en dézoomant, c’est assez bien fait.

Une manière pour les fans absolus de se plonger dans l’univers du musicien et, pour les novices : une occasion de découvrir l’environnement et le travail de l’un des grands artistes de la pop music.