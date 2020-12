Sur Youtube, les violons historiques s’exposent

La Journée international du violon, qui a eu lieu le 13 décembre, joue les prolongations avec une initiative de la Philharmonie de Paris : une playlist qui permet d'entendre - et de voir - des violons historiques issus des collections de musées de la musique de plusieurs pays.

Dimanche était la journée internationale du violon, prolongeons cela avec la riche idée qu’a eu la Philharmonie de Paris et son Musée de la musique, avec l’opération en ligne #MuseumsViolins. On peut y entendre un petit air folklorique écossais sur un violon Stroh, violon à pavillon de 1919, conservé à Édimbourg, ci-dessous.

La Philharmonie de Paris a donc lancé, sur Youtube, une playlist jouée sur des violons historiques, conservés dans des musées de la musique de plusieurs pays, aux quatre coins de l’Europe, mais aussi dans les collections nord-américaines et jusqu’en Chine. Voilà une jolie façon de célébrer la Journée internationale du violon et de contrer un petit peu le sort et l’annulation de tous les concerts qui auraient pu permettre au public d’entendre ces instruments, depuis 9 mois.

Au-delà des très attendus violons de Crémone, il y a quelques raretés, comme un violon à pavillon, mais aussi un violon à l’allure tout aussi cocasse et au son étonnant, nommé un violon-canne conservé au Musée de la musique de Barcelone. Le son est très léger, à écouter ci-dessous.

La playlist compte aujourd’hui dix-huit vidéos et elle sera nourrie toute la semaine, par les conservateurs de différents musées de la musique, jusqu’à vendredi. Vendredi 18 décembre, jour anniversaire de la mort du plus célèbre des luthiers, Antonio Stradivari.