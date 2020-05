Les blind tests de l’ensemble Intercontemporain

Sur Instagram, l’ensemble intercontemporain propose des blind tests à ses abonnés !

Un blind test est un jeu à la mode qui consiste à deviner le titre et l’auteur d’un morceau en l’écoutant. Il s'agit d'une initiative sympathique, surtout de la part du premier des ensembles spécialisés dans les musiques contemporaines et des répertoires pointus : l’Ensemble Intercontemporain, fondé en 1976 par Pierre Boulez. En principe, le blind test va plutôt de pair avec les musiques populaires et les grands tubes. Ce concept appliqué au répertoire contemporain est donc bien trouvé et original !

Dans ces blind tests, il n’est donc pas question de faire deviner une symphonie de Beethoven, La Petite musique de nuit de Mozart ou un opéra de Bizet, mais bien plutôt la Music for eighteen musicians de Steve Reich, la Ionisation d’Edgar Varèse ou encore, pour celui de la semaine dernière, la Sinfonia de Berio. Trois incontournables du répertoire du second XXe siècle. Il ne faut cependant pas que cela vous décourage : si vous gagnez, vous remportez des lots (un disque, des places de concerts) et si vous ne trouvez pas, vous faîtes des découvertes musicales. Que vous soyez fervent amateur de la musique contemporaine ou non, tentez le coup !

C’est sur Instagram que ça se passe et c’est une fois par semaine.