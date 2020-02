Connaissez-vous la protéodie ?

Ce matin, Suzanne Gervais nous explique ce qu'est la protéodie, terme en vogue de le domaine médical, mais aussi artistique...

La protéodie est une déclinaison des mots "protéine" et "mélodie". C’est une théorie qui postule qu’à chaque protéine, à chaque groupe d’acides aminées sont associées certaines ondes dont les fréquences peuvent être transcrites en note de musique. Le pionnier dans le domaine n'est autre que Joël Sternheimer, physicien français dont les recherches sur la physique des particules, au début des années 1990, ont mis en évidence l’existence d’ondes émises dans notre organisme qui, une fois traduites en notes de musiques, pourraient agir sur le comportement de nos molécules.

On peut considérer qu’il y a une vingtaine d’acides aminés qui sont de véritables piliers de l’organisation du métabolisme. Une sorte de grande gamme, si vous voulez. Chaque acide aminé émet une onde dont il est possible de calculer la fréquence. Celle-ci elle est émise lorsque les acides aminés s’assemblent pour former des protéines. Une protéine correspondra donc à une succession de notes de musique et parfois même à une véritable partition, qui variera selon la complexité de la protéine.

Il s'agit d'une musique répétitive, un brin lancinante, faite de séquences musicales qui ont parfois des allures orientales ou asiatiques.

La protéodie commence à être utilisée avec les végétaux, pour stimuler la croissance des plantes, mais aussi en médecine : l’écoute de la petite musique d’une protéine bénéfique aux patients selon leur maladie calmerait leur système nerveux, entre autres effets. Car la protéodie est capable d’inhiber ou de stimuler la synthèse d’une protéine.

A noter : jusqu'au 3 mai à la Gaité lyrique, à Paris, l'exposition « Faire corps » propose une série d’expériences sensorielles et utilise notamment la protéodie et les fréquences sonores des acides aminés.