Formation musicale : du nouveau du côté de EarMaster

Contrairement aux idées reçues, le bon vieux solfège est un terrain d’expérimentations assez excitant il faut le dire, non seulement parce que les professeurs des écoles de musique et des conservatoires sont bien loin de se contenter de faire psalmodier à leurs élèves des pages et des pages du Georges Dandelot et autres manuels qui en ont glacé plus d’un, mais aussi parce que plusieurs applications proposent désormais une formation musicale interactive et dans la famille grandissante des applis pour éduquer son oreille et son sens du rythme, EarMaster tire son épingle du jeu.

Déjà parce qu’EarMaster propose des exercices vraiment efficaces comme l’écoute d’intervalles, l’écoute d’accord, de gammes ou de modules rythmique et que le logiciel vous aide à corriger vos erreurs en direct. Le graphisme est clair et épuré, et le petit plus c’est l'interactivité : certains exercices peuvent être joués ou chantés, eh oui apprendre à lire et à noter la musique, ce n’est pas une activité silencieuse.

EarMaster a même été adopté par des écoles de musique, qui le proposent à leurs élèves. La dernière en date se trouve en région centre, à Belleville-sur-Loire. Une école de musique en milieu rural où les élèves n’ont pas toujours la possibilité de se déplacer plusieurs fois dans la semaine pour suivre et le cours d’instrument et le cours de solfège. L’académie de musique et d’art de Belleville-sur-Loire a donc choisi de miser sur les cours de formation musicale en ligne. On note que l’idée ce n’est pas de remplacer les cours de solfège, mais de les compléter.

Et en cette rentrée des classes, EarMaster n’est plus seulement disponible qu’aux conservatoires, mais sous forme d’abonnement pour les particuliers.