Six mois sur les routes d’Europe à vélo… et en musique

La pandémie donne décidément envie aux musiciens de partir sur les routes, à pied, ou à vélo, avec leur instrument… Quatre étudiants alsaciens vont ainsi bientôt enfourcher leurs vélos pour un périple de 7000 kilomètres à travers l’Europe.

Alors que le violoniste Marc Vieillefon se lance dans un tour de France à pied, quatre amis musiciens de 22 et 23 ans, Léo, Antoine, Jonas et Carl, originaires de Colmar, ont décidé de faire une pause dans leurs études respectives pour partir, à bicyclettes, sur les routes d’Europe, avec leurs instruments, pour un périple de six mois. Chacun des membres du peloton transportera sur sa monture une bonne trentaine de kilos : des provisions, une tente pour la nuit, son instruments de musique et le matériel qui va avec. Les quatre amis ont d’ailleurs lancé une collecte en ligne pour les aider à financer le matériel.

Ils préparent ce projet itinérant, qu’ils ont baptisé « La Caravane sonore » depuis bientôt deux ans et la pandémie leur a donné plus que jamais envie de le concrétiser. Les quatre musiciens partent avec leurs instruments : le violon pour Antoine, la flûte pour Léo, le saxophone pour Carl et le piano pour Jonas. Et pour réussir à transporter un clavier à vélo, c’est tout une histoire…

Le premier coup de pédale a été donné dimanche 7 mars à Colmar, direction la Méditerranée : les quatre amis vont traverser douze pays, après la France l’Italie, puis la Grèce, les pays des Balkans, la Hongrie, la Slovaquie, la république tchèque, puis l’Allemagne, pour un retour au bercail prévu dans six mois. Six mois pendant lesquels ils vont jouer de la musique dans les rues et les lieux publics, une soixantaine de concerts sont prévus… Et les test Covid dans tout ça ? Les quatre musiciens aviseront en fonction des pays et s'adapteront au fur et à mesure.

Les cyclistes partent aussi avec, dans leurs sacoches, du matériel d’enregistrement pour immortaliser les concerts, les échanges, les ambiances et produire une série de podcasts. Un voyage écolo au rythme de roues du vélo, au fil des paysages, qui promeut une autre manière de voyager : le cyclotourisme, qui fait de plus en plus d’adeptes dans le monde.

