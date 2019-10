Plantwave fait chanter vos plantes vertes

Le langage des plantes intéresse de plus en plus le grand public. On pense rapidement au livre best-seller La Vie secrète des arbres de Peter Wohlleben. Il sera bientôt possible d'écouter la voix de vos plantes, grâce à un appareil un peu particulier, qui s’appelle Plantwave, et qui a été inventé par deux musiciens expérimentaux.

Plantwave c’est un petit boîtier muni de deux capteurs truffés d’électrodes, que vous posez, tout simplement, sur les feuilles d’une plante : fougère, ficus, aloe ou lierre, peu importe ! Le boîtier se connecte à une application sur votre téléphone ou votre ordinateur. Grâce à ce système, les légères variations électriques émises par les plantes sont traduites par des sons.

Le projet est en phase de test et de financement sur la plateforme Kickstarter ; il a déjà récolté 44 000 euros. Nous avons déjà une petite vidéo de démonstration de ce que donne la transcription musicale, par Plantwave, des signaux électriques envoyés par une plante d’intérieur lambda…

Ce n’est pas désagréable à écouter, loin de là, mais aux fondateurs qui nous promettent une « expérience métaphysique », Suzanne Gervais répond que cela ressemble quand même drôlement aux morceaux concoctés par les playlists zen et détente. Toutefois, découvrir la petite musique des plantes reste une idée quand même tentante.

Si cette application peut susciter un nouvel intérêt pour le végétal, cela reste intéressant.

L’appareil sera commercialisé, si tout va bien, en juin, et il est disponible en précommande, au prix de 220 dollars. Gadget ou révolution, à vous de juger !