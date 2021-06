Une collection en ligne pour entendre les langues rares et en péril

Le saviez-vous ? Le site de la collection Pangloss rassemble une collection unique d’archives sonores de langues rares ou en danger. Un trésor qui participe à la sauvegarde du patrimoine linguistique mondial.

Vous n’aviez jamais entendu de chanson en langue naxi, un dialecte sino-tibétain chinois menacé par la domination du mandarin ? C’est possible grâce à la collection absolument unique d’archives sonores de langues rares ou en péril, accessible à tous via le site de la collection Pangloss, hébergé par le CNRS !

De nombreuses langues non documentées

Vous y trouverez plusieurs milliers de contes et de récits, chantés ou parlés, dans plus de 170 langues recueillies et documentées grâce au travail passionnant des linguistes du laboratoire Lacito, « Langues et civilisations à tradition orale ». Aujourd’hui dans le monde, on dénombre 6000 langues, dont plusieurs milliers ne sont quasiment pas, voire pas du tout documentées. Cela veut dire que ce sont des langues uniquement orales, sans écriture, pour lesquelles il n’existe ni dictionnaire, ni grammaire. Pour combler ce manque, et inscrire la mémoire de ces langues, afin d’éviter qu’elles ne disparaissent, linguistes et ethnologues travaillent main dans la main à en percer les secrets, sur le terrain, auprès des populations.

25 langues meurent chaque année dans le monde

Car il y a urgence : la biodiversité linguistique connaît le même sort que les écosystèmes et on estime que 25 langues meurent chaque année. A un tel rythme, au moins un tiers des langues parlées sur la planète pourrait avoir disparu d’ici la fin du siècle. La responsable est la mondialisation : les langues des dominants prennent le dessus sur les langues locales, comme l’espagnol en Amérique latine, le mandarin en Chine, ou vietnamien au Vietnam, un pays pourtant riche de dizaines de dialectes... Mais pas seulement : le changement climatique pousse les populations hors de leurs territoires et accentue encore le phénomène.

Pour préserver cette richesse menacée, la collection Pangloss abrite plus de 3500 documents sonores et des vidéos enregistrées par une cinquantaine de linguistes, un corpus généreux qui va aller crescendo dans les années à venir, pour éviter que le patrimoine ne fonde comme neige au soleil.