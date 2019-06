Spotify transforme les chansons en recettes de cuisine

Après avoir proposé à ses utilisateurs des playlists en fonction de leur origine après test ADN, après s’être lancé dans les playlists personnalisées en fonction de votre humeur grâce à l’intelligence artificielle, ouvrez grands vos papilles car le géant suédois du streaming a créé un dispositif qui transforme chacun des 44 millions de morceaux de musique de son catalogue en… recettes de cuisine !

Sabor das Musicas, le site qui transforme la musique en recettes de cuisine

Spotify vous propose de découvrir quel goût a votre chanson favorite. En fait derrière cette idée il y a… une histoire de sous. Spotify s’est associé avec la marque de matériel de cuisine Tramontina, c’est une entreprise brésilienne, pour faire un gros coup de pub. Ensemble, les deux entreprises ont créé « Flavor of songs », en français « la saveur des chansons », un dispositif qui transforme n'importe quelle chanson en recette de cuisine grâce à un algorithme basé sur la synesthésie, ce phénomène dans lequel la stimulation d’un sens conduit à celle d’un autre sens : en gros la correspondance des sens.

Un concerto de Bach ? Un risotto à la crème de tomate...

Le projet a tout de même demandé plus de six mois de travail et il a été pris très au sérieux : il a été piloté par trois personnes : un neuroscientifique, un chef d'orchestre et un chef cuisiner brésiliens. Ils ont utilisé le principe de la synesthésie pour classer les millions de chansons de la base de données de Spotify et les principaux ingrédients culinaires. Chaque caractéristique d’une musique se déchiffre en langage culinaire. Le rythme pour la température. L'énergie pour la densité ou texture. La positivité sert à mesurer l’amertume ou l’acidité. Les musiques les moins positives engendrent par exemple des recettes amères.

J’ai essayé avec le premier mouvement d’un concerto de Bach… résultat : un risotto à la crème de tomate et au beurre aux herbes !