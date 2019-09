WeWard, l'appli qui vous fait marcher... pour aller au concert !

Comment l'application fonctionne ?

Son but est tout simplement de nous faire marcher dans notre ville, grâce à un principe assez simple ! Et si chacun de nos pas quotidiens étaient récompensés ? Chaque pas réalisé dans la journée est comptabilisé par l’application et nous donne droit à des wards, sorte de "bons points" qui peuvent ensuite être échangés contre des euros, en chèque-cadeaux ou en places de concert.

Un ward équivaut à mille pas, mais vous ne deviendrez pas richissime grâce à l’appli : vous êtes limités à 10 000 wards par jour...

La start-up est en plein développement. WeWard a été lancé à Paris il y a quelques mois, puis à Lyon cet été. Elle gagne de l’argent en s’associant aux commerçants de la ville en question : les libraires ou encore avec les salles de concerts. Cette application a une forte ambition culturelle. La Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt, est partenaire depuis juillet dernier. Nous attendons de voir si d’autres salles et théâtres vont mordre à l’hameçon.

WeWard est gratuit et c’est un joli pied de nez au commerce en ligne. Nous sommes très souvent sollicités par des applications mais pour ceux qui ne veulent pas d’un smartphone saturé, il est toujours possible de la télécharger pour voir ce qu’elle nous propose, glaner quelques idées et continuer son chemin.