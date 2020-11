Retour des cours de musique en ligne : conseils de musiciens

C’est reparti. Avec les conservatoires partiellement fermés pendant ce deuxième confinement, les cours à distance concernent, à nouveau, la majorité des élèves et des enseignants. Certains ont partagé quelques conseils et astuces. Tour de piste avec Suzanne Gervais.

Nous voici de retour aux écrans, à Zoom, à Google Meets, Skype et WhatsApp pour les professeurs d’instruments, de chant, de formation musicale ou de composition. Les conservatoires sont en effet partiellement fermés depuis quelques jours. Partiellement car ils sont ouverts pour les classes à horaires aménagés, en troisième cycle et en cycle de préparation à l’enseignement supérieur. Les cours en distantiel vont quand même concerner la majorité des élèves, car pour les grands étudiants, certains cours théoriques vont sûrement se faire à distance.

Ce n’est pas une situation nouvelle et une grande partie des professeurs voit le travail à distance revenir avec toutes les difficultés que cela implique pour la vie personnelle et pour la qualité des cours. Certains conservatoires ont appris du premier confinement, c’est le cas de Bordeaux, avec leur CRR équipé d'une partie de ses salles, permettant aux enseignants de pouvoir venir au conservatoire pour donner les cours à distance.

Place à la grande Ère du numérique

Sur Facebook, le groupe « Enseignement artistique à distance », lancé en mars pendant le premier confinement, bouillonne et s’active. Ils sont plus de dix mille enseignants à être inscrits et les questions fusent. Pour y répondre, certains musiciens ont monté des vidéos pour aider leurs collègues dans ce nouveau passage au tout numérique. Notamment celle du violoniste Martial Gautier, membre de l’OrchestreLes Siècles, expliquant les réglages à faire sur l’application devisio-conférence Zoompour obtenir un meilleur son et éviter les coupures et la saturation.

La chaîne Youtube piano-facile.fr, est suivie par près de trente trois mille musiciens et organise un direct aujourd’hui à 11h. Elle donnera des outils aux profs pour améliorer les cours en visio, à savoir comment bien s’organiser, le matériel à avoir, bien connaître sa ligne internet et une sélection de logiciels. Un replay sera disponible.

Un hors-série, un Guide numérique du Musicien, concocté depuis plusieurs mois par la rédaction de La Lettre du Musicien, en partenariat avec France Musique, sortira le 12 novembre prochain.