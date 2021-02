Carmen de Benjamin Millepied : une comédie musicale au grand écran

Direction l’Australie où le tournage du premier film de Benjamin Millepied a commencé mi-janvier : le chorégraphe français revisite le plus célèbre des opéras…

Pour ses débuts sur le grand écran, le directeur artistique de la compagnie L.A Dance Project s’attaque à un monument de l’art lyrique : Carmen de Bizet. Après avoir été découvert par le grand public en 2010 grâce à Black Swan, film pour lequel il réalise les chorégraphies, puis en tant, bien sûr, que directeur du ballet de l’Opéra de Paris, pendant deux ans, jusqu’en 2016, Benjamin Millepied passe derrière la caméra avec Carmen, version comédie musicale. Un film au cours duquel on suivra une femme éprise de liberté dans un voyage qui la mènera du Mexique désertique à Los Angeles.

Le projet est dans les tiroirs depuis 2017 et la première partie du tournage a démarré en Australie le 15 janvier. Les caméras ont été installées au milieu des paysages de Nouvelle Galles du Sud et l’équipe a posé ses valises pour sept semaines. Côté casting, Carmen sera jouée par l’actrice mexicaine Melissa Berrera, le rôle principal masculin, qui ne s’appelle pas Don José, mais Aidan, est tenu par l’acteur irlandais Paul Mescal et Rossy de Palma, dont le nom est familier aux amoureux du cinéma de Pedro Almodovar, complète la distribution. C’est bien sûr Benjamin Millepied qui règle les chorégraphies et son film sera coproduit par Helen Estabrook. Elle était la productrice d’un très beau film sur la musique sorti en 2014, qui raconte l’histoire d’un jeune batteur de jazz, Whiplash.

La bande-originale de cette nouvelle Carmen sera inspirée de la partition de Bizet et elle a été confiée au compositeur américain Nicholas Britell, qui a composé la géniale musique du film Vice.