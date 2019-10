Un clarinettiste à suivre sur Instagram

Nicolas Baldeyrou, 40 ans et plus de 12 500 abonnés sur le réseau social, poste des vidéos où il interprète des pièces sur clarinette moderne, sur clarinette basse et clarinette baroque. A chaque fois, il fait deviner le compositeur aux internautes : une sorte de "blind test" si vous voulez, qui plaît pas mal à sa communauté.

En fait Nicolas Baldeyrou participe au challenge lancé par la violoniste Hilary Hahn : un challenge qui s’appelle #100daysofpractice (cent jours de pratique). La violoniste américaine a lancé le concept et ce hashtag est très vite devenu contagieux dans le milieu musical, que ce soit auprès des musiciens professionnels ou des amateurs.

Des centaines de musiciens partout dans le monde, essentiellement musiciens classiques, mais pas que, participent et postent, eux aussi, des vidéos de leurs séances de travail. Cela créé une gigantesque communauté musicienne !

Malgré tous les défauts, les réseaux sociaux peuvent servir à entretenir la motivation pour travailler son instrument de musique tous les jours, on le voit avec le succès de ce challenge auquel participe Nicolas Baldeyrou.

Un compte Instagram à suivre donc ! C’est l’occasion de découvrir des répertoires et des transcriptions étonnantes et de suivre les conseils d’un interprète professionnel.

Pour voir son compte, cliquez ici.