Bientôt de la musique sur Snapchat

Le réseau social Snapchat est en pourparlers avec trois grandes maisons de disques

La guerre des réseaux sociaux s’annonce sanglante et musicale ! Snapchat, l’appli de partage de photos et de vidéos, célèbre pour sa panoplie de filtres et d’effets, propose de nouvelles fonctionnalités musicales pour appâter et fidéliser davantage les internautes, comme le fait d’intégrer de la musique à ses stories ou des stickers avec les paroles des chansons.

L'application a en effet a opéré un rapprochement avec Sony, Warner et Universal en vue de mieux concurrencer Facebook, Instagram ou encore les applis de playback comme Tiktok et Instagram notamment, auxquelles étaient consacré la chronique Musique Connectée de la semaine dernière.

Bref, la musique a la part belle sur les réseaux sociaux et comme la compétition fait rage entre pour capturer le temps des internautes : c’est à celui qui proposera les options les plus alléchantes et la musique permet clairement de sortir son épingle du jeu.

Concrètement, l'accord que pourrait conclure Snapchat avec les trois gros labels que sont Sony, Warner et Universal offrirait à ses utilisateurs l'accès à un vaste catalogue de musique, de quoi donner un coup de fouet à Snapchat, qui souffre de la concurrence de plus en plus étouffante d’Instagram notamment. Les applis, quel univers impitoyable.

Un must. Snapchat ne cherche pas à obtenir des accords musicaux pour lancer un service streaming concurrent de Spotify ou Apple Music, l’appli cherche seulement à obtenir des droits pour que les utilisateurs enrichissent leurs contenus, histoire de rester compétitive avec Facebook ou Instagram. C’est l’effet domino hein, quand l’une propose une nouvelle fonctionnalité, les autres font tout pour l’imiter, voire faire mieux, c’est l’escalade.

En matière de musique, Snapchat n’est pas en reste puisque l’appli aux 186 millions d’utilisateurs a également dans sa botte un accord avec Shazam, vous savez l’appli d’Apple qui vous permet de trouver le titre d’une chanson.