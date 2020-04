Un coup de pouce pour les librairies musicales

En ce début de semaine, Suzanne Gervais nous parle de sa dernière découverte permettant de venir en aide aux librairies musicales.

Alors que le commerce en ligne fonctionne à plein régime ces dernières semaines, les librairies indépendantes, fermées depuis le 15 mars, multiplient les initiatives pour tenter d’endiguer l’hémorragie financière. Afin de survivre au confinement, certaines librairies, que cela soit à Paris ou dans des petites villes, livrent à domicile. D’autres encore, mettent en place des systèmes de précommandes ou de bons d’achat.

On estime qu’il existe 3000 librairies indépendantes en France, qui font face à la concurrence des géants du web comme Amazon. Parmi ces librairies, des dizaines de librairies musicales, qui vendent des partitions neuves et d’occasion mais aussi des ouvrages sur la musique et du matériel de papeterie pour musiciens. Ces librairies musicales sont parfois encore plus fragiles que les librairies généralistes. Par exemple, le dernier magasin de partitions de musique classique de New-York est arrivée à court de clientèle après 78 ans de bons et loyaux services. Cette librairie musicale avait fermé ses portes en 2015, dépassé par les sites de ventes de partitions en ligne.

Nous n’en sommes pas encore là en France et il est possible en ce moment de soutenir nos libraires indépendants grâce à la plateforme www.jesoutiensmalibrairie.com. Cette plateforme permet aux particuliers de donner un coup de pouce à son libraire de proximité en participant à une cagnotte, en achetant un bon d’achat à utiliser dès la réouverture, ou bien en proposant un établissement à secourir.

Pour que les librairies musicales ne soient pas oubliées, musiciens et mélomanes ne doivent pas hésiter à signaler des librairies sur la plateforme. En espérant qu'une fois le confinement levé, cette absence de libraires nous donnent tous l'envie d’aller fouiller dans les bacs de partitions, pour faire des découvertes et trouver des nouveautés ou des raretés !