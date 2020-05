Hilary Hahn filmée pendant 16 ans : un documentaire inédit bientôt sur les écrans

Un documentaire inédit sur la violoniste américaine va sortir à l’automne. Voilà une belle manière pour la musicienne de clôturer l’année sabbatique qu’elle s’est offerte.

Son titre, c’est « Evolution of an Artist », évolution d’une artiste, il dure près d’une heure et demie, et sa particularité, c’est qu’il a été tourné sur seize ans, de 2003 à 2019, par le réalisateur munichois Benedict Mirow, en partenariat avec Arte.

On voit donc défiler seize années déterminantes de la carrière d’Hilary Hahn, qui s’est fait connaître avec un premier disque consacré aux Sonates et Partita de Bach. Souvenez-vous c’était en 1997, un disque qui a eu un succès fou et que vous avez peut-être écouté des dizaines et des dizaines de fois.

Depuis, Hilary Hahn, qui a tout juste 40 ans, a enregistré seize autres albums. Elle innove aussi sur Instagram, où elle a créé le challenge 100 days of practice. Preuve de son engagement dans la transmission de la musique.

Vous allez trouver dans ce documentaire de longue haleine ce qui fait tout l’intérêt de ce type de documentaires sur les grands artistes (notamment ceux de Bruno Monsaingeon sur Glenn Gould, sur Menuhin, sur Paul Badura-Skoda...) Leur intérêt, c’est précisément de nous ouvrir une porte sur le quotidien et l’intimité de ces musiciens hors-normes… Il n’est pas question de voyeurisme, mais bien de comprendre, d’observer comment les artistes géniaux vivent leur art, au quotidien, comment une carrière se construit, les moments d’inspiration, les moments âpres et difficiles d’une vie d’artiste, aussi. Et ça, c’est fascinant, voire inspirant…

Le documentaire devait être diffusé en avant-première à Munich, pendant le Dok.fest, du 6 au 24 mai. Mais faute de vrais concerts, les organisateurs ont tout de même organisé des rendez-vous musicaux en ligne. Pour les chanceux qui avaient acheté leurs places, il était possible de voir le documentaire sur le site du festival… Pour les autres, il faudra se contenter pour l’instant de la bande-annonce, qui fait très envie.

Notez dans nos agendas, la sortie du film sur Arte, en septembre.

France Musique vous tiendra bien-sûr informés !