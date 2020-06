Les concerts en roulotte de l’Orchestre de la Suisse romande

Suzanne Gervais nous fait voyager en Suisse, en nous présentant la superbe initiative de l'Orchestre de la Suisse romande, faisant des concerts itinérants et solidaires, dans une roulotte de cirque entièrement rénovée et transformée en véritable scène.

Dans une roulotte en bois, à l’ancienne, qui transportait des clowns, des acrobates et leurs costumes, résonne depuis un mois les notes de l’ouverture du Barbier de Séville de Rossini et autres tubes du répertoire classique, interprétés par des musiciens de l’Orchestre de la Suisse romande.

Cette initiative hors du commun a germé à l’automne dernier et a été aidé par la crise sanitaire : l’idée était au départ, de faire la promotion de la future cité de la musique de Genève. Le coup d’arrêt de l’activité des orchestres en mars a donné envie aux musiciens de créer une scène ambulante, le projet de roulotte est donc revenu sur le devant de la scène.

L'orchestre engagé dans la réalisation

Les musiciens de l’OSR ont pris part à la concrétisation du projet : un violoncelliste a trouvé la roulotte en contactant un cirque qui vendait justement ses vieilles roulottes et un tromboniste et un altiste ont convaincu le conseil de fondation de l’orchestre de débloquer les fonds nécessaires à l’achat et aux travaux, afin de créer une vraie scène de concert. Pour les curieux, la roulotte ainsi que les rénovations ont coûté aux alentours de 28 000 euros.

Aussitôt la roulotte transformée, aménagée, peinte en jaune et violet pétard, le premier concert y est donné le 20 mai, sur une toute nouvelle scène en bois de 24m2 ! Autant vous dire que l’effectif est réduit : de 5 à 10 musiciens, pas plus. Tractée par un camion, la roulotte a pu commencer ses tournées locales.

Un objectif itinérant et solidaire

L’intérêt du projet, outre son pittoresque, est d’aller à la rencontre des gens, dans les cantons qui n’ont pas de salles de concert et les bourgades les plus isolées. La roulotte fait surtout halte dans les parcs des centres médicaux-sociaux et des hôpitaux. Elle fait tout de suite son petit effet, son côté vintage et populaire inspire la sympathie, et le public est enthousiaste !

Même si, il y a quinze jours, les musiciens de l’Orchestre ont retrouvé leur lieu de travail habituel, la salle du Victoria Hall de Genève, les concerts en roulotte ne s’arrêtent pas pour autant et la demande, en Suisse francophone, est en train d’augmenter.