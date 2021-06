Douze Stradivari et un documentaire pour la violoniste Janine Jansen

Douze Stradivari pour une seule violoniste… mais elle le vaut bien ! La virtuose néerlandaise Janine Jansen a enregistré un album sur douze des Stradivarius les plus célèbres au monde.

Janine Jansen a eu l’opportunité, rêve de nombreux interprètes, de jouer douze des Stradivari les plus précieux du monde. C'est la première fois qu'autant de « Strads », comme on les appelle, sont réunis au même endroit ! Une réunion au sommet pour un enregistrement et, avant de prendre le chemin des studios, la rencontre, l’apprivoisement de ces instruments centenaires par la violoniste qui ont donné lieu à un documentaire : « Janine Jansen : Falling for Stradivari », un documentaire britannique qui sortira début septembre, mais la bande-annonce est déjà en ligne.

Le film suit Janine Jansen à Stockholm, où elle vit et enseigne, et à Londres, où elle a passé dix jours à se familiariser avec les violons en question. On assiste à ses premières notes, émouvantes, sur chacun de ces instruments pluricentenaires, à l’étonnement face à la diversité de leurs sons et à la personnalité bien affirmée de chacun d’eux, on apprend des anecdotes sur leur histoire et puis arrive la sélection des œuvres qui leur correspondent le mieux. Chacun des violons est traité comme un personnage !

Le documentaire, réalisé par un certain Gerry Fox, est piloté par l’atelier de réparation de violons anciens J&A Beare, atelier basé à Londres qui a réussi le petit miracle de réunir les douze Stradivari pour le film puis l’enregistrement du disque… Un tour de force quand on sait que les instruments proviennent tous de musiciens, de fondations et de collectionneurs différents, répartis dans le monde entier !

Janine Jansen est accompagnée dans ce voyage par le chef d’orchestre Antonio Pappano, directeur du Royal Opera House de Londres : en plus de revenir sur l'histoire des douze violons, le film raconte la collaboration et la complicité entre les deux musiciens. Sortie prévue le 2 septembre en avant-première au cinéma Curzon Mayfair à Londres, avant dans les salles obscures du Royaume-Uni et en ligne fin septembre.