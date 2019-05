Skoove, la jeune pousse berlinoise de l'apprentissage musical en ligne

L'apprentissage en ligne a décidément le vent en poupe !

Skoove nous vient tout droit de Berlin, c’est en fait une plateforme d’enseignement du piano en ligne, que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre tablette tactile et qui fonctionne ensuite sur abonnement.

Cette startup a séduit les investisseurs puisqu’elle vient de lever trois millions d’euros auprès d’un groupe de médias suisse. C’est vrai que les chiffres sont alléchants : en deux ans, Skoove a donné aux musiciens de 211 pays plus d’un million de leçons de piano et son chiffre d’affaire a été multiplié par quatre l’année dernière. Les États-Unis constituent le plus gros de son marché, suivi par le Royaume-Uni et l’Allemagne.

En France ce n’est pas encore l’engouement, sans doute parce que l’appli n’est disponible qu’en anglais et en allemand, mais avec les millions récoltés la startup compte proposer d’autres instruments dans les prochains mois, à commencer par des cours de guitare, d’après mes informations.

Déroulement des cours de piano en ligne

Un guide virtuel donne des conseils en temps réel pendant que l’internaute fait ses gammes et ses arpèges. En fait le microphone intégré de l’iPad, est capable de détecter les sons de 10 notes jouées en même temps au piano. Skoove n’est disponible que sur Apple, c’est un peu le bémol.

Il y a des cours de technique pianistique, mais aussi d’improvisation et de composition.

Les cours sont donc destinés aux débutants et à ceux ayant quelques années de piano derrière eux et qui veulent continuer à s’entraîner, il y a une dizaine de parcours.

Les cours de Skoove ont été élaborés avec de vrais professeurs, dont ceux de l'Institut des arts de la scène de Liverpool.

À tester donc, en tout cas la version gratuite, pour les curieux et les pianistes qui voudraient se faire leur avis.

Ces applis d’apprentissage en ligne sont un bon complément aux cours d’un vrai professeur, mais pas sûre qu'elles les supplantent…