Une maison d’édition lance sa webTV pour soutenir la musique d’aujourd’hui

Présentation par Suzanne Gervais d'une toute nouvelle webTV, lancée par les éditions musicales Artchipel !

Cette nouvelle webTV a été lancée la semaine dernière par un éditeur de musique : les éditions musicales Artchipel, dirigée par Jean-Paul Secher.

Durant ce confinement, Suzanne Gervais vous a beaucoup parlé des interprètes, des conservatoires, des fabricants d’instruments, mais très peu des éditeurs de partitions. Pourtant, les circonstances vont ébranler très violemment ce marché, déjà fragile, qui opère tout juste sa transition numérique.

Artchipel est une maison d’édition spécialisée dans les répertoires contemporains, créneau de niche encore plus menacé tant on sait que la création pâtira de la crise Covid-19. Cependant, des initiatives naissent et sont à encourager, comme celle de Jean-Paul Secher.

La reprise des concerts n’étant pas pour tout de suite, notre éditeur a pris l’initiative de créer une webTV pour continuer de défendre les répertoires d’aujourd’hui. Dans un premier temps, les éditions Archipel diffusent une émission tous les lundis à 18H00 en direct, accessible en rediffusion à partir du lendemain. Le principe est d’inviter deux compositeurs pour une dispute où ils confrontent leurs différences, leurs conceptions de la musique, mais également de raconter leur quotidien de créateurs. Sur certaines émissions, il y a aussi parfois des musiciens invités jouant en direct. L’esprit se veut plutôt décontracté, puisque l’idée est de montrer qu’une discussion sur la musique d’aujourd’hui peut intéresser tout le monde.

La WebTV s’appelle Artchipel, comme la maison d’édition, et l'émission « A contrario ». Elle est présentée par le critique musical David Christoffel avec la participation de notre confrère Arnaud Merlin en fin d’émission. Ce sont les premiers invités Augustin Braud et Benoît Menut, qui ont donné le coup d'envoi lundi dernier. Pour découvrir la deuxième émission, c’est ce soir, à 18h, en direct sur Youtube.