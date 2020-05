Le LA Dance Project lance sa plateforme de streaming, accessible sur abonnement, une sorte de Netflix de la danse !

Le LA Dance Project lance sa plateforme de streaming, accessible sur abonnement, une sorte de Netflix de la danse ! Le contexte est propice au lancement d’une telle plateforme, qui consolera sans doute un petit peu les danseurs de la compagnie de l’absence de représentations. Je rappelle qu’à Los Angeles, le confinement devrait durer jusqu’à fin juillet...

Pourquoi s'abonner au LA Dance projet digital ? Parce qu'on a accès à des retransmissions des spectacles et des répétitions de la compagnie, à des archives, aux classes quotidiennes dispensées par les danseurs du LA Dance project ou des artistes invités, à des masterclasses de Benjamin Millepied et d’autres chorégraphes et puis, ça aussi ça devrait intéresser les danseurs, les amateurs comme les professionnels, des interventions de spécialistes de la santé et du bien-être : des thérapeutes, des nutritionnistes…

Côté prix, l’abonnement se situe sur la tranche haute de ce qui se fait sur le marché du streaming vidéo, avec un prix de dix euros cinquante par mois. Une période d’essai d’une semaine est quand même possible. Dans l’univers du streaming musical, les plateformes spécialisées sont nombreuses : musique classique, jazz, musiques africaines etc.

C’est un phénomène plus récent dans le secteur du streaming vidéo, mais qui prend de l’ampleur, on le voit avec la plateforme du LA Dance Projet, mais aussi Qwest TV, le Netflix du jazz parrainé par Quincy Jones, et, dans de tous autres domaines, Twitch pour le streaming de jeux vidéo et puis dans le cinéma beaucoup des plateformes spécialisées essaient de se faire une place sur le marché, dans le documentaire ou le cinéma d’auteur par exemple.