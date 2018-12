Le moteur de recherche Qwant Music s’associe à Qobuz

Du nouveau du côté de chez Qobuz, Suzanne…

Si vous êtes familier du streaming musical, vous connaissez sans doute Qobuz, la première plateforme de streaming et de téléchargement haute définition entièrement dédiée à la musique classique et, qui est, au passage, made in France…

Qobuz a traversé des épisodes difficiles : après avoir échoué à lever des fonds en 2015, le site a failli mettre la clé sous la porte, avant d’être racheté par la société Xandrie, spécialisée dans la culture et le divertissement digital…

Une relance de l’offre de Qobuz a été enclenchée en 2016. Et on peut dire que c’est concluant : l’année 2018 se termine bien pour Qobuz qui vient de nouer un partenariat de choix avec Qwant, le moteur de recherche entièrement dédié à la musique.

Et Qwant dans tout ça ?

Le moteur de recherche Qwant est, lui aussi, made in France.

Il met en avant le respect et la protection des données personnelles de ses utilisateurs…

Et avec le concours de l’Ircam, Qwant a pu développer Qwant Music

Vous voulez écouter un titre ? Fini les recherches entre les différentes versions et reprises.

Qwant Music "reconnaît" la version originale, signale les remix et procure pléthore d’informations, comme la liste des personnes ayant participé à l’enregistrement. Il suffit de cliquer sur le nom d’un musicien pour retrouver ses autres contributions. De même, on peut trouver en ligne tout ce qui a trait à son artiste préféré : ses actualités, son activité sur les réseaux sociaux…

D’autant que le moteur de recherche Qwant propose désormais d'écouter de la musique directement depuis la page (en se connectant à son compte Qobuz) et met en avant son partenaire via de larges encarts.

Une fonctionnalité qui devrait permettre à ces deux services français de franchir un nouveau palier et de continuer à se faire connaître.

Dans l’ombre des géants Spotify et Apple Music, Qobuz tente depuis quelques années de se faire une place sur le marché du streaming musical en misant sur la qualité.