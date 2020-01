Score Followers : des partitions contemporaines sur Youtube

Pour introduire cette fabuleuse découverte, je voulais dire que j’ai beaucoup de musiciens professionnels dans mon entourage et que la majorité d’entre eux frôlent la crise de nerf quand ils ouvrent la partition d’une œuvre contemporaine pour la déchiffrer.

Souvent, ils n’y comprennent absolument rien… Les adeptes de musique d’aujourd’hui ou ceux qui peinent à déchiffrer les partitions parfois hiéroglyphiques des compositeurs d’aujourd’hui, peuvent se réjouir : « Score Followers » est leur allié !

Sur cette chaîne Youtube pas comme les autres, qui a été fondée par quatre jeunes compositeurs, vous trouverez des dizaines de vidéos de partitions où les pages avec les enregistrements qui les accompagnent. Raphaël Cendo, Michelle Lou, Rebecca Saunders, Mary Bellamy, Hector Parra et j’en passe : vous avez des œuvres de compositeurs et compositrices de nombreuses nationalités et d’esthétiques plus que variées.

Cerise sur le gâteau : tout est légal, tout est fait dans les clous. Les partitions sont obtenues en toute transparence, en accord avec les compositeurs, qui voient là, et ils ont bien raison, une opportunité d’exposer un peu de leur musique. Parce que le but ultime c’est quand même que les interprètes s’en emparent.

« Score Followers » s’est donné là une noble mission : j’enfonce une porte ouverte si je rappelle que pour se donner une chance d’apprécier la musique d’aujourd’hui, encore faut-il la comprendre. Or, je vous le disais, la notation de la musique contemporaine peut en intimider, voir en traumatiser plus d’un. Les vidéos de cette chaîne fournissent ce que j’ai envie d’appeler un kit de survie, en tout cas des premières armes, pour entrer dans une partition contemporaine en toute quiétude.

Alors pourquoi se priver d’un petit tour pour découvrir la chaîne puisque c’est gratuit et accessible à tous : « Score Followers » est en train de construire une belle communauté de plusieurs milliers de compositeurs et d’interprètes, mais un petit peu de publicité ne peut pas faire de mal !