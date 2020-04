Sur Instagram, le challenge Bach de la corniste Anneke Scott

Suzanne Gervais revient ce matin sur l'initiative, sous forme de challenge, de la corniste Anneke Scott.

Depuis le début de la quarantaine, les challenges envahissent les réseaux sociaux, certains complètement débiles – mais parfois drôles - d’autres plus utiles, comme celui qu’a lancé la britannique Anneke Scott, il y a maintenant trois semaines.

D’abord, pour celles et ceux qui ne la connaîtrait pas encore, un petit mot sur cette musicienne engagée dans la défense de la musique ancienne.

Anneke Scott est aujourd’hui l’une des spécialistes les plus demandées du cor naturel.

Elle joue avec les plus grands ensembles spécialisés sur instruments anciens dans toute l’Europe : le English Baroque Soloists de Gardiner, l’Orchestre des Champs Elysées de Philippe Herreweghe, Opera Fuoco...

Sa petite collection personnelle de trente cors anciens des XVIIIe et XIXe siècles en dit long sur son amour pour tous les ancêtres et cousins du cor d’harmonie.

Revenons donc au challenge : la musicienne est très présente sur Instagram et a décidé de partager, tous les jours, une vidéo où elle interprète un choral de Bach sur un petit instrument à l’allure étonnante, le Corno da tirarsi, un instrument rare, à mi-chemin entre un trombone nain et un cor qui serait enroulé plusieurs fois sur lui-même, avec un petit pavillon et un son finalement assez proche de la trompette.

Bach, justement parce que c’était un instrument apprécié du Cantor qui lui a donné la réplique dans plusieurs de ses cantates. Bach est sans doute l’un des compositeurs les plus joués par les musiciens sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, mais le compte Instagram d’Anneke Scott est l’occasion d’entendre ses chorals avec d’autres couleurs.

Le nom du challenge c’est AchoralAday, ça rappelle ce petit dicton, « one apple a day keeps the doctor away », littéralement « une pomme par jour tient le docteur à distance », alors espérons que « a choral a day keeps the doctor away » aussi.