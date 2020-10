« Couponconcerts » : Quand un violoncelliste créé une plateforme de concerts à la maison

Le violoncelliste solo de l’Orchestre philharmonique de Strasbourg, Fabien Genthialon, a créé en Allemagne un système de "coupons de concerts" à la maison, offrant à chacun la possibilité de convier des musiciens à un concert privé et d’organiser son propre événement.

CouponConcerts est le concept lancé par le violoncelliste Fabien Genthialon, en Allemagne, pour aider les musiciens à traverser, tant bien que mal, la crise de l’emploi qui dure depuis le mois de mars.

Outre-Rhin, la plupart des musiciens indépendants se sont retrouvés sans aucune rentrée d’argent, manque à gagner auquel s’est ajouté le manque du public.

Fabien Genthialon et une collègue violoniste basée à Munich ont eu l’idée de lancer des concerts à la maison pendant l’été. CouponConcerts, tout est dans le titre, car cela fonctionne comme les bons d’achat en magasin où le particulier paye une prestation en avance, puis le concert se tient quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois plus tard.

Les premières réservations ont été effectuées fin mai et les premiers concerts ont eu lieu en juin. CouponConcerts est même parrainé, depuis, par l’Orchestre de la radio Bavaroise.

Comment et combien les musiciens sont-ils payés ?

Avant tout, il a fallu définir un tarif unique, ce qui n'a pas été une mince affaire, car CouponConcerts a établi une base de deux cent euros pour quarante cinq minutes de concert en solo, et cent euros de plus par musicien supplémentaire. Cela semble peu, mais l’idée est que les musiciens puissent jouer un même programme plusieurs fois.

La totalité de cette somme est reversée au musicien et la plateforme ne touche rien. Le site regroupe aujourd’hui plus de cent cinquante groupes, soit plus de trois cent musiciens, surtout du monde de la musique classique.

L’équipe du site vérifie le niveau des nouveaux venus avant chaque inscription et Fabien Genthialon a été vraiment surpris de la qualité des candidatures. S'y présentent des indépendants de très haut niveau, de grands étudiants au niveau professionnel, et de nouvelles candidatures arrivent presque tous les jours.

Un concept qui s'étend aux frontières de l'Allemagne

Depuis le lancement, plus de cent cinquante concerts ont été réservés, ce qui représente plus de 40 000 euros reversés directement aux musiciens.

Fabien Genthialon cherche à étendre le concept en Suisse et en Autriche.

En France, c’est plus compliqué car aucune solution satisfaisante n’a pour l’heure été trouvée pour développer CouponConcerts, qui serait perçue, légalement, comme du travail au noir pour les musiciens, et qui doublerait quasiment les prix pour les particuliers.

Cependant, l’envie est là donc l’appel est lancé. Les bonnes propositions ainsi que le mécénat sont les bienvenus, en contactant le violoncelliste, qui souhaite vraiment que cette plateforme continue à exister après la crise, car elle n’apporte pas seulement une aide financière aux musiciens, mais elle permet aussi de partager la musique d’une autre manière.

Espérons que les « House concerts », ces concerts à la maison, puissent devenir une habitude, et pourquoi pas une tradition, chez nous.

A retrouver sur le site internet : https://www.couponconcerts.com/