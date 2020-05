Sur Facebook, des chasses aux sons pour les petits

En ce début de semaine, Suzanne Gervais nous présente une initiative à destination des enfants, sous forme de défi à relever à la maison.

Voici une petite occupation qui va éveiller les jeunes oreilles. Il s'agit d'une occupation à proposer aux enfants qui, pour beaucoup d’entre eux, vont rester à la maison encore quelques semaines.

L’ensemble strasbourgeois Hanatsu miroir vous invite à créer, chez vous, des petits ateliers d’éveil musical pour vos enfants, petits, voir tout-petits. Hanatsu miroir est un ensemble qui fête cette année ses dix ans. Fondé par une flûtiste et un percussionniste, il est spécialisé dans les musiques expérimentales. En plus de leurs concerts, les musiciens interviennent régulièrement dans les crèches et les écoles maternelles et primaires d’Alsace.

L’idée est d’éveiller les jeunes enfants aux bruits qui rythment leur quotidien, dont l’agencement peut facilement se métamorphoser en une musique. L'exercice permet de titiller leur créativité, mais aussi d'introduire l'idée d'une musique présente partout, et pas seulement sur une scène de concert ou dans des enceintes. Le travail d’éveil musical d’Hanatsu miroir est de faire comprendre aux petits que tout bruit, à partir du moment où il est émis avec une intention et agencé avec d’autres bruits, se transforme en son et devient musique.

A défaut de poursuivre leurs ateliers auprès des enfants, les musiciens de l’ensemble proposent une série de petites vidéos sur Facebook avec des idées d’activités sonores comme les chasses aux sons. Malgré le confinement, que l'on soit en maison ou en appartement, il existe des centaines de sons à traquer, à chasser autour de soi, pour peu que l'on tende l’oreille : un interrupteur, les bacs de jouets métalliques, les casseroles, l'eau du bain, le papier froissé, les grains de riz, les pas dans les graviers, le lavage des mains (c’est d’actualité), et encore bien d'autres. Chaque vidéo propose un enchaînement de bruits différent. L’enfant peut les chercher autour de lui, les reproduire et pour les plus grands, peut-être même les enregistrer à leur tour.

C’est une activité toute simple, mais qui est déjà la première étape d’un véritable éveil musical. Les élèves d’une classe de CM1 et CM2 de Wolxheim, en Alsace se sont tellement pris au jeu qu’ils ont même envoyé les enregistrements de leurs chasses aux sons à l’ensemble !