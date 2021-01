A Lyon, une websérie sur les instruments de musique

L'Orchestre national de Lyon commence l'année avec une nouvelle websérie : six épisodes pour découvrir les secrets de six instruments de l'orchestre.

Nouvelle année rime hélas encore avec salles de concert muettes, mais elle rime aussi avec instruments tous azimuts à Lyon où la fièvre de la websérie s’est emparée de l’Auditorium et de son Orchestre.

Sabine Quindou est l’une des animatrices, avec Fred et Jamie, de l’émission culte « C’est pas sorcier » sur France 3. Aujourd’hui elle présente Thalassa, et elle a prêté sa voix à la nouvelle websérie « Les Petits secrets des instruments », à découvrir sur Youtube. La journaliste a eu l’idée d’une série en six épisodes où elle inviterait les spectateurs à découvrir les coulisses de l’Auditorium de Lyon, le travail des musiciens et quelques secrets sur leurs instruments de musique.

Rencontrer un instrument

Le principe est simple car un épisode dure quatre à cinq minutes, et un instrument est décortiqué. Pour l’instant il y en a trois avec les percussions, la harpe et le hautbois. Aidée par « la Voix », Sabine part à la recherche d’un ou d’une musicienne de l’Orchestre national, qui lui fait découvrir son instrument et ses accessoires. Dans l’épisode consacré à la harpe, Sabine découvre une mallette de bricolage dans les sous-sols de l'auditorium. Elle est chargée de l'apporter au plus vite à sa propriétaire, Eléonore, harpiste de l’Orchestre national de Lyon. C'est l'occasion, avec humour, de faire connaissance avec l'instrument. On y apprend que la musicienne sait réparer elle-même sa harpe, et changer ses cordes. Un cocktail sympathique de dialogues avec les musiciens, d'explications de Sabine et de commentaires de "la Voix", rappelant furieusement le ton de "C'est pas sorcier".

Le tournage des six épisodes s’est déroulé entre le 8 et le 24 décembre. Les trois premiers sont en ligne et les trois prochains seront disponibles dans les trois prochaines semaines, à raison d’un chaque mardi. Le quatrième est donc demain. Voici un sympathique divertissement, idéal pour les enfants, pour patienter en attendant la réouverture des salles de concert qu’attendent impatiemment les musiciens de l’Orchestre national de Lyon.