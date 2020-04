A Londres, un violoncelliste organise des concerts pour les confinés

Nous retrouvons Suzanne Gervais pour une chronique autour du violoncelliste français vivant à Londres, Romain Malan, qui organise des concerts pour ses voisins durant le confinement.

La capitale anglaise est confinée depuis le 23 mars, c’est-à-dire une semaine de moins que nous, en France.

C’est à Londres que vit Romain Malan, un violoncelliste français diplômé du CRR de Paris et du Royal College of Music. Romain est un musicien qui s’investit beaucoup auprès des migrants, des personnes défavorisés de Londres, ceux qui vivent dans la précarité et les personnes âgés isolées.

Il y a quelques années, il a créé un orchestre, le World Harmony Orchestra, composé de musiciens professionnels, qui jouent essentiellement pour des causes humanitaires.

Alors comme tous les orchestres pendant cette crise sanitaire, les concerts sont bien sûr annulés, mais depuis quelques jours, Romain contacte les musiciens de son carnet d’adresse et leur propose de jouer, seul ou à deux maximum, sur leur balcon, dans la cour vide de leur immeuble ou dans la rue.

En effet le gouvernement britannique interdit tout déplacement sauf si c'est pour rendre un service ou apporter du soutien aux personnes confinées et comme c'est ce que font Romain et ses musiciens, ils peuvent se déplacer, mais seulement dans leur quartier.

Alors à ces musiciens qui donnent des petits concerts, le World Harmony Orchestra assure même un cachet symbolique de 30 livres pour 30 minutes de musique.

Romain a donné le la, il s’est produit dans une rue de son quartier, avec sa femme violoniste, devant les voisins, qui sont restés bien sagement sur leur perron ou à leurs fenêtres. Les deux musiciens ont joué Bach, Schubert, Let it be des Beatles ou encore la BO de Game of Thrones.

Ainsi, si vous êtes à Londres pendant ces semaines d'isolement ou que vous connaissez des Londoniens qui aimeraient profiter d’un mini-concert par un musicien de l'Orchestre qui vit près de chez eux, contactez le World Harmony Orchestra sur sa page Facebook.

Nos collègues de la BBC ont même fait un petit reportage sur l’initiative de Romain et de ses musiciens pendant le confinement, que vous pouvez voir sur le site internet de l’orchestre.